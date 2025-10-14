Возведение подпорной стены почти закончили рабочие на улице Горького в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Советском районе Брянска подрядчик «Брянскавтодор» продолжает капитальный ремонт улицы Горького. На участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса рабочие уложили новый асфальт и замостили плиткой тротуары. Там осталось установить светодиодные фонари и нанести разметку.
Специалисты завершили на улице Горького перенос многочисленных подземных коммуникаций и завершают возведение подпорной стены. Над стеной сделают тротуар. На перекрёстке улиц Горького и Калинина вокруг одной из электрических опор строители делают разделительную полосу.
Капитальный ремонт улицы Горького обойдётся в почти 86 млн рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из