Возведение подпорной стены почти закончили рабочие на улице Горького в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска подрядчик «Брянскавтодор» продолжает капитальный ремонт улицы Горького. На участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса рабочие уложили новый асфальт и замостили плиткой тротуары. Там осталось установить светодиодные фонари и нанести разметку.

Специалисты завершили на улице Горького перенос многочисленных подземных коммуникаций и завершают возведение подпорной стены. Над стеной сделают тротуар. На перекрёстке улиц Горького и Калинина вокруг одной из электрических опор строители делают разделительную полосу.

Капитальный ремонт улицы Горького обойдётся в почти 86 млн рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».