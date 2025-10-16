Брянский губернатор участвует в форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Москве стартовал Международный форум «Российская энергетическая неделя». Он проходит в восьмой раз. На форуме собрались государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообщества из 85 стран. В числе участников — губернатор Брянской области Александр Богомаз. На форуме обсудят актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса и энергетическое мировое сотрудничество.

На пленарном заседании выступил Президент России Владимир Путин.

«Россия намерена укреплять свои позиции как мирового энергетического лидера, развивать партнёрские отношения для постройки справедливой и устойчивой модели глобальной энергетики в интересах будущих поколений», — подчеркнул глава государства.

Такое на заседании шла речь о газоснабжении

«Брянская область газифицирована на 95%. Продолжается программа социальной газификации. Наш регион входит в топ-7 лидеров по догазификации, демонстрируя высокие темпы реализации программы и показатели по строительству газопроводов, подключению и пуску газа», — уточнил Александр Богомаз.