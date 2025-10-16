Брянский губернатор участвует в форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Москве стартовал Международный форум «Российская энергетическая неделя». Он проходит в восьмой раз. На форуме собрались государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообщества из 85 стран. В числе участников — губернатор Брянской области Александр Богомаз. На форуме обсудят актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса и энергетическое мировое сотрудничество.
На пленарном заседании выступил Президент России Владимир Путин.
«Россия намерена укреплять свои позиции как мирового энергетического лидера, развивать партнёрские отношения для постройки справедливой и устойчивой модели глобальной энергетики в интересах будущих поколений», — подчеркнул глава государства.
Такое на заседании шла речь о газоснабжении
«Брянская область газифицирована на 95%. Продолжается программа социальной газификации. Наш регион входит в топ-7 лидеров по догазификации, демонстрируя высокие темпы реализации программы и показатели по строительству газопроводов, подключению и пуску газа», — уточнил Александр Богомаз.
15.10.2025 12:25
Эксперты в экспорте
Смоленские компании одержали победу в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года», впервые завоевав призовые места сразу в четырёх номинациях. Среди всех регионов России и городов федерального значения Смоленская область вошла в ТОП‑3 по количеству победителей. Это исторический результат для региона. «Конкурс ежегодно проводится среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, добившихся выдающихся результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг
15.10.2025 12:15
Боевой опыт и новые компетенции
На прошлой неделе в регионе стартовал очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в СВО. Подробнее об обучении смолян рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона напомнил, что на предыдущих этапах программы были отобраны 26 человек.13 курсантов уже начали обучение, ещё 13 приступят
15.10.2025 12:14
Инновации и традиции
Краткие итоги выставки «Золотая осень» для региона. Смоленская область приняла участие в 27‑й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла с 8-го по 11 октября Москве, и продемонстрировала свой опыт и достижения. Тема экспозиции области была заявлена как «Место, где инновации соединяются с традициями». На стенде была представлена продукция 19 предприятий: «Вяземский» пряник, выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция, овощные консервы и многое другое. Большая
15.10.2025 12:12
Будьте здоровы!
Что нужно для качественной медицинской помощи? Конечно, квалифицированные кадры, а ещё – современное оборудование. Этой работе в регионе уделяют особое внимание. «Часть оборудования приобретаем в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Ещё часть – на средства областного бюджета», – отметил Василий Анохин. Так, для Пригорской сельской амбулатории Смоленской ЦРБ и Смоленской