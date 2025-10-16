Жительница Жуковки отправилась в колонию за нападение на приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушала жительница города Жуковка.

В декабре прошлого года фигурантка распивала алкоголь вместе со знакомым. Приятель попытался её обнять. Его действия женщине не понравились. Он схватила нож и ударила мужчину в живот. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

Суд отправил виновную на полтора года в исправительную колонию. Приговор не вступил в законную силу.