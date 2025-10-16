Город32

Жительница Жуковки отправилась в колонию за нападение на приятеля

2025, 16 октября 15:54 Происшествия
Жительница Жуковки отправилась в колонию за нападение на приятеля
Жительница Жуковки отправилась в колонию за нападение на приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушала жительница города Жуковка.

В декабре прошлого года фигурантка распивала алкоголь вместе со знакомым. Приятель попытался её обнять. Его действия женщине не понравились. Он схватила нож и ударила мужчину в живот. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. 

Суд отправил виновную на полтора года в исправительную колонию. Приговор не вступил в законную силу.

