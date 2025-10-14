Брянцы стали чемпионами мира по каратэ

Двое брянцев завоевали золотые медали чемпионата мира по каратэ. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Новочебоксарске Чувашской Республики прошёл чемпионат мира по всестилевому каратэ. В нём приняли участие 4500 спортсменов из 29 стран. Четыре дня они боролись за медали на десяти площадках спортивного комплекса.

В состав сборной России вошли воспитанники брянской спортшколы «Спартак». В весовых категориях до 90 кг и свыше 90 кг выступил Максим Садовников. Он завоевал две золотые медали. Первое место в весовой категории до 70 кг также занял Артём Поспелов. Брянцы выполнили норматив «Заслуженный Мастер спорта России».

Георгий Рябов стал серебряным призёром чемпионата мира в абсолютной категории среди мужчин 18 лет и старше.Он выполнил норматив «Мастер спорта международного класса».