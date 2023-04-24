Брянские баскетболисты выиграли Первенства ЦФО

Баскетболисты Брянска выиграли в финале Первенства Центрального федерального округа в Твери. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Твери прошёл финальный матч Первенства Центрального федерального округа по баскетболу. Клуб «Брянск» встретился с местной командой. Матч закончился со счетом 72:80 в пользу гостей.

Ещё в третьем периоде брянцы уступали своим соперникам 11 очков, но смогли перевернуть игру и завоевать долгожданный трофей, отметили в профильном департаменте.