Брянские боксёры привезли четыре медали из Мурманска

Брянские спортсмены привезли четыре медали с турнира по тайскому боксу в Мурманске. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Первенстве Центрального и Северо-Западного федеральных округов прошло в Мурманске. В нём участвовали более 600 спортсменов.

Спортсмены сборной Брянской области завоевали четыре медали. Так, Арсений Олейник из деревни Марьинка Комаричского района стал чемпионом первенства. Роман Пирогов занял второе место, а Иван Хатюшин и Роман Давтян завоевали бронзовые награды.