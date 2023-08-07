Брянские динамовцы выиграли первый матч сезона

Брянские динамовцы выиграли первый матч в новом сезоне Первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

На стадионе «Динамо» в Брянске прошел прошел матч Первенства ЛЕОН Второй Лиги А. На поле встретились брянское «Динамо» и костромской «Спартак». Брянский нападающий Дмитрий Купцов на 83-й минуте забил единственный в этой игре гол в ворота противника. Матчи закончился со счетом 1:0.

Игра запомнилась неспортивным поведением тренерского штаба команды из Костромы, отметили в профильном ведомстве. Главный арбитр удалил с поля сразу трех наставников «Спартака».