Брянские динамовцы выиграли последний матч этого сезона в Саратове. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

«Динамо-Брянск» сыграли финальный матч Первенства Второй лиги сезона 2022/23 в Саратове. Сине-белые обыграли на выезде победителя Группы 3А — саратовский «Сокол» со счетом 2:1. Оба гола с пенальти забил Владислав Дрогунов.

«Динамо-Брянск» завоевали серебряные медали турнира. Команда будет выступать в Золотой подгруппе новой лиги российского футбола.