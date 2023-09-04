Брянские фигуристки тренируются на сборах в Сочи

Юные брянские фигуристки тренируются на сборах в центре «Сириус» в Сочи. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

Команда синхронного катания «Аврора» спортклуба «Брянск» уехали на сборы в Сочи. Они тренируются в рамках IX интенсивной профильной программы по фигурному катанию на коньках в образовательном центре «Сириус».

Брянские спортсменки ставят произвольную программу под руководством лучших специалистами России. Фигуристки проводят на льду по шесть часов в день. Они также занимаются общей физической подготовкой и хореографии.