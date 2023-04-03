Брянские футболисты выиграли первый матч этого года

Футболисты брянского «Динамо» выиграли первый матч этого года. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

На стадионе «Динамо» в Брянске прошёл домашний первый матч 2023 года одноимённой команды. Брянские футболисты встретились с саратовским «Соколом». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Динамо».

Несмотря на дождливую погоду поддержать футболистов пришли более тысячи зрителей.