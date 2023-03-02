Брянские каратисты привезли 29 медалей из Одинцово

Брянские каратисты завоевал 29 медалей в Кубке Федерации в Одинцово. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Одинцово прошли Всероссийские соревнования «Кубок Федерации 2023» по всестилевому каратэ. В турнире участвовали более 1200 спортсменов от 12 лет и старше из 37 регионов.

В общекомандном зачете Брянская область заняла второе место. Воспитанники спортшколы «Спартак» внесли весомый вклад в такой результат. Они завоевали 29 медалей, в том числе 13 — золотых, семь — серебряных и девять – бронзовых.