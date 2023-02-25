Брянские легкоатлеты вернулись с медалями с чемпионата в Смоленске

Брянские легкоатлеты завоевали две награды на чемпионате в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат и первенства России по легкоатлетическим многоборьям прошли в Смоленске. В состязании участвовали и спортсмены сборной Брянской области.

Так, воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Русь» Светлана Антошина среди юниорок до 23 лет заработала 3985 очков. Она стала серебряной медалисткой турнира.

Спортсменка школы по легкой атлетике имени Самотёсова Яна Микеладзе среди юниорок до 20 лет завоевала третье место в пятиборье. Она набрала 3657 очков.