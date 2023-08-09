Брянские легкоатлеты вышли в финал турнира «Королева российского спорта»

Девять брянских легкоатлетов вышли в финал серии профессиональных соревнований «Королева российского спорта». Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Финал серии профессиональных соревнований «Королева российского спорта» пройдет в Екатеринбурге. В турнире будут участвовать победители 17-го этапа «Королевы спорта» — Чемпионата России и Первенства России U23, а также спортсмены, которые набрали много очков на этапах серии.

Брянскую областях представят

1. Полина Шауло (бег 100 метров);

2. Вера Филатова (бег 200 метров);

3. Мария Прохорец (бег 800 метров);

4. Кристина Гурская (прыжок в длину);

5. Дарья Нидбайкина (тройной прыжок);

6. Светлана Антошина (7-борье);

7. Владислав Доронин (бег 100 метров, бег 200 метров);

8. Илья Иванюк (прыжок в высоту);

9. Никита Коротков (10-борье).

За три дня соревнований спортсмены разыграют 36 комплектов медалей.

Возрастные ограничения 6+