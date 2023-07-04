Брянские легкоатлеты завоевали шесть медалей на Первенстве России

Брянские легкоатлеты завоевали золотую, две серебряных и три бронзовых медали на Первенстве России. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Москве и в Челябинске прошло Первенство России по легкой атлетике. Шесть наград там завоевали брянские спортсмены.

Воспитанник спортшколы имени Самотёсова Степан Веткин в прыжках высоту завоевал золотую награду. Он показал лучший результат в Европе — 2.20 метра. В десятиборье, набрав 6363 очка, вторым стал воспитанник спортшколы «Русь» Никита Стефанков.

В беге на 800 метров с результатом в 1:54.84 секунды бронзовую медаль завоевал Захар Соболев. Он выполнил норматив Мастера спорта России.

Юлия Кулагина стала второй в метании молота у женщин с результатом в 57.96 метра. А бронзовая награда в метании диска на досталась Дмитрию Ловрикову.

Кроме того, сборная Брянской области в эстафете 4х400 первенстве России среди женщин U23 завоевала третье место.