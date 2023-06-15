Брянские паралимпийцы завоевали 10 медалей на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Сочи. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Сочи прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата. Брянскую область представили выпускники и учащиеся Брянского государственного училища олимпийского резерва.

В метании копья в классе F-34 Владислав Аниканов занял первое место и установил новый рекорд России. Он равен 31 метрам 68 см.

В толкании ядра золотые медали завоевали заслуженные мастера спорта РФ Александр Хрупин и Светлана Кривенок, мастер спорта Вячеслав Калеев и Артем Синибабнов. А мастер спорта международного класса Алан Кокойты в этой дисциплине занял второе место.

Мастер спорта международного класса Виктория Сланова завоевала «золото» в беге на 100 и 200 метров. Заслуженный мастер спорта Артем Калашян дважды стал вторым в беге на 100 и 200 метров. А «бронза» на стометровке досталась мастеру спорта Юрию Астаповскому.