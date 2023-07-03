Брянские паралимпийцы завоевали пять медалей в Челябинске

Брянские паралимпийцы завоевали пять медалей на первенстве России по лёгкой атлетике в Челябинске. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Челябинске прошло первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В программу соревнований вошли бег, метание клаба, копья и диска, толкание ядра, прыжки в длину и в высоту.

Брянские спортсмены пять раз поднялись на пьедестал почета. Так, Никита Абрамов завоевал золотую медаль в метании диска. Он же стал бронзовым призером в толкании ядра.

Первым в метании булавы стал брянец Сергей Лысенков. Второе место в этой дисциплине досталось Павлу Астапенко.

Также бронзовую награду в беге на 100 метров завоевал Егор Алдущенков.