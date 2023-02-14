Брянские рукопашники завоевали три медали на первенстве России

Брянские рукопашники вернулись с тремя медалями первенства России. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Ставрополье прошло первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15 лет, 16-17 лет, юниоров и юниорок от 18 до 21 года. За награды в спорткомплексе «Восток-Арена» сражались 935 спортсменов из 55 регионов.

В сборную Брянской области вошли воспитанники спортшколы «Торпедо» Брянска и жуковской «Десны».

В возрастной группе 14-15 лет бронзовую медаль завоевал Кирилл Иванцов. Специальный приз «За волю к победе!» специальным призом был награждён Даниил Тараканов.

А в возрастной категории от 18 до 21 года третье место заняли Владлена Иващенкова и Валерий Фомичёв. Владислав Федосейский получил специальный приз «За волю к победе!».