Брянские самбисты завоевали 11 наград в Смоленске

Брянские спортсмены привезли 11 медалей с турнира по самбо в Смоленске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Смоленске прошли межрегиональные соревнования «Кубок Смоленской области по спортивному и боевому самбо». В них участвовали юноши 2011-2012 , 2006-2008 годов рождения и мужчины.

На турнире успешно выступили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска.

Среди юношей первое место завоевал Демид Хохлов. Ещё пять юных брянских спортсменов стали бронзовыми призёрами соревнований в разных весовых категориях.

Среди мужчин обладателями золотых наград стали Максим Демочкин и Магоммед Бахышов. Ещё трое спортсменов завоевали бронзовые награды.