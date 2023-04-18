Брянские самбисты завоевали четыре медали в Твери

Самбисты брянской спортшколы привезли четыре медали со Всероссийских соревнований в Твери. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Твери прошли Всероссийские соревнования среди мужчин по самбо и боевому самбо «На призы УФСИН». В турнире участвовали воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе.

В весовой категории 79 кг Дмитрий Кушиков стал золотым медалистом Всероссийских соревнований. Трое его коллег по школы Александр Свинчуков, Владислав Виниченко и Виктор Осипенко стали бронзовыми призёрами.