Брянские самбисты завоевали шесть медалей в Смоленске

Юные брянские самбисты завоевали шесть медалей на турнире в Смоленске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Межрегиональный турнир по самбо памяти Героя Российской Федерации В.А. Максакова и сотрудников Росгвардии Смоленской области погибших при выполнении служебного долга прошёл в Смоленске. В соревнованиях участвовали спортсмены спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска.

Среди юношей 2007-2009 года рождения второе место занял Иван Лифанов, а третье – Максим Трахнов.

В категории юношей 2010-2012 года рождения серебряным призёром стал Егор Колесников Егор. А бронзовые награды турнира завоевали Ярослав Дубровин, Даниил Гришин Даниил и Эдуард Чувин.