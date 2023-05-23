Брянские самбисты завоевали шесть медалей в Смоленске
Юные брянские самбисты завоевали шесть медалей на турнире в Смоленске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
Межрегиональный турнир по самбо памяти Героя Российской Федерации В.А. Максакова и сотрудников Росгвардии Смоленской области погибших при выполнении служебного долга прошёл в Смоленске. В соревнованиях участвовали спортсмены спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска.
Среди юношей 2007-2009 года рождения второе место занял Иван Лифанов, а третье – Максим Трахнов.
В категории юношей 2010-2012 года рождения серебряным призёром стал Егор Колесников Егор. А бронзовые награды турнира завоевали Ярослав Дубровин, Даниил Гришин Даниил и Эдуард Чувин.
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