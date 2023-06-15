Брянские спортсмены выиграли Международные соревнования по фитнес-аэробике и хип-хопу. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Дубае прошли Международных соревнования по фитнес-аэробике и хип-хопу. В них участвовали более 300 сильнейших спортсменов из России, Пакистана, Индии и других стран.

Команда Брянской области выступила в дисциплинах: аэробика, степ-аэробика, аэробика 5 человек, хип-хоп, хип-хоп большая группа.

В командном зачете брянцы заняли третье место. А в дуэтах они завоевала серебряную награду.