Брянские спортсмены завоевали 18 медалей на Чемпионате ЦФО по BMX

Брянские райдеры завоевали 18 медалей на Чемпионате Центрального федерального округа по велоспорту BMX. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На велодроме Брянского училища олимпийского резерва прошел Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по велосипедному спорту BMX. Спортсмены соревновались в гонке на время и в гонке «Классик».

Девять брянских райдеров завоевали по медали в каждой дисциплине. В копилке спортсменов 10 золотых наград, четыре — серебряных и четыре — бронзовых.