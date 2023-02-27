Брянские тяжелоатлеты вернулись с медалями из Выборга

Юные брянские тяжелоатлеты вернулись с тремя медалями из Выборга. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культур и спорта.

В городе Выборг Ленинградской области прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-17 лет. В сборную Брянской области вошли 14 спортсменов.

Первое место в весовой категории 96 кг занял воспитанник СШОР «Сталь» областного центра Артём Трошин. Он показал результат в 310 кг. Серебряными призёрами первенства стали спортсмены СШ «Электрон» города Дятьково Варвара Андрюшина и Николай Ратниекс.