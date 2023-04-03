Брянские волейболистки стали третьими на Чемпионате России

Брянские спортсменки завоевали бронзовую награду на Чемпионате России по волейболу на снегу. Об этом рассказали в городской администрации.

На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области прошёл финал чемпионата России по волейболу на снегу. В турнире участвовали восемь мужских и восемь женских сильнейших команд со всей страны. Игры прошли международном формате 3 х 3.

В женском турнире выступила команда Брянского городского спортивного комбината «Спартак». За третье место они боролись с московским коллективом «Динамо-Водный». Брянцы оказались сильнее и завоевали бронзовую награду Чемпионата России.