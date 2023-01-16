Брянские хоккеисты проиграли «Видному» в повторном матче

Хоккейный клуб «Брянск» проиграл в повторном домашнем матче команде «Видное» из Московской области. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.
Первые домашние матчи в новом году в рамках Первенства национальной молодёжной хоккейной лиги прошли в областном центре. В Ледовом дворце Володарского района встретились спортсмены хоккейных клубов «Брянск» и «Видное».
В первом матче две шайбы от брянцев попали в ворота противника до середины второго периода. Затем инициативу перехватили гости из Подмосковья и сравняли счёт. Нападающий «Брянска» Никита Лихтарь на 53-й минуте решил исход встречи. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу брянцев.
Второй день стал для хозяев поля менее удачным. Гости выиграли встречу со счётом 8:3.
14.01.2023 16:37
Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подвел итоги работы в 2022 году
В 2022 году на МЖД отправлено свыше 726 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении – более 700 млн, что на 5,5 % выше показателей 2021 года, в дальнем – около 25 млн пассажиров – это на 18,5% больше. Погрузка составила 67,7 млн тонн. При этом ведётся постоянная и непрерывная работа по привлечению новых клиентов,
13.01.2023 11:49
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
12.01.2023 16:17
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве