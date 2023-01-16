Брянские хоккеисты проиграли «Видному» в повторном матче

Хоккейный клуб «Брянск» проиграл в повторном домашнем матче команде «Видное» из Московской области. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Первые домашние матчи в новом году в рамках Первенства национальной молодёжной хоккейной лиги прошли в областном центре. В Ледовом дворце Володарского района встретились спортсмены хоккейных клубов «Брянск» и «Видное».

В первом матче две шайбы от брянцев попали в ворота противника до середины второго периода. Затем инициативу перехватили гости из Подмосковья и сравняли счёт. Нападающий «Брянска» Никита Лихтарь на 53-й минуте решил исход встречи. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу брянцев.

Второй день стал для хозяев поля менее удачным. Гости выиграли встречу со счётом 8:3.