Брянские хоккеисты выиграли Международный турнир в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Горки Республики Беларусь прошёл международный турнир Mega Cup по хоккею с шайбой. В нём участвовали восемь команд юношей 2014 года рождения из России и Белоруссии.

Регион представила хоккейная команда СК «Брянск». Спортсмены за три дня не допустили ни одного поражения. В финале брянцы разгромили хозяев ледового поля «ДЮСШ г. Горки» со счётом 7:2.

СК «Брянск» стали победителями турнира. А лучшим бомбардиром признали капитана команды Михаила Крохина.