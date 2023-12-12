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Брянские хоккеисты выиграли Международный турнир

2023, 12 декабря 15:37 Спорт
Брянские хоккеисты выиграли Международный турнир
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Брянские хоккеисты выиграли Международный турнир в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В городе Горки Республики Беларусь прошёл международный турнир Mega Cup по хоккею с шайбой. В нём участвовали восемь команд юношей 2014 года рождения из России и Белоруссии. 

Регион представила хоккейная команда СК «Брянск». Спортсмены за три дня не допустили ни одного поражения. В финале брянцы разгромили хозяев ледового поля «ДЮСШ г. Горки» со счётом 7:2.

СК «Брянск» стали победителями турнира. А лучшим бомбардиром признали капитана команды Михаила Крохина.

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