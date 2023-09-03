Брянский лыжник стал призером Чемпионата в Калуге

Брянский спортсмен стал призером Чемпионата по лыжероллерам в Калуге. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Калуге на лыжероллерной трассе спортшколы олимпийского резерва «Орленок» прошел Чемпионате Калужской области по лыжероллерам. В нем участвовали также и спортсмены из Брянской области.

Спортсмены выступали в разных возрастных категориях на дистанциях в один, пять, 10 и 15 километров.

Воспитанника спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Владимир Федоров преодолел дистанцию 15 км свободным стилем. Он стал бронзовым призером турнира.