Брянский пловец установил рекорд России

Брянский пловец Илья Бородин установил рекорд России на дистанции в 200 метров. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В Казани во Дворце водных видов спорта проходит финал Кубка России по плаванию 2023 года. В нем участвуют более 600 сильнейших спортсменов из регионов России и Республики Беларусь.

Брянский спортсмен Илья Бородин преодолел дистанцию в 200 метров комплексным плаванием за 1:57.30 секунды. Пловец завоевал золотую награду и установил новый рекорд России.