Брянский прыгун стал вторым на Чемпионате России

Брянский атлет стал вторым по прыжкам в высоту на Чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В манеже ЦСКА в Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Там выступал воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва Илья Иванюк. В прыжках он завоевал серебряную награду, взяв высоту 230 сантиметров. Спортсмен из Москвы Данил Лысенко обошёл брянского спортсмена на четыре сантиметра и получил «золото».