Брянский прыгун стал вторым на Чемпионате России
Брянский атлет стал вторым по прыжкам в высоту на Чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.
В манеже ЦСКА в Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Там выступал воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва Илья Иванюк. В прыжках он завоевал серебряную награду, взяв высоту 230 сантиметров. Спортсмен из Москвы Данил Лысенко обошёл брянского спортсмена на четыре сантиметра и получил «золото».
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