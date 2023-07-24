Брянский Спартак» пять раз победил на Кубке футбольных мам
Женская команда брянского «Спартака» пять раз победила на Кубке футбольных мам. Об этом рассказали в городской администрации.
Женская команда брянского «Спартака» приняла участие во втором этапе Кубка футбольных мам. Турнир прошел а стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске. В соревнованиях участвовали 10 команд из Московского региона, Брянска, Ельца и Рязани.
Футбольные мамы брянского «Спартака» победили во всех пяти играх в своей группе. Финальный матч с хозяйками турнира из Красногорска в основное время закончился со счетом 1:1. Брянские футболистки победу одержали в серии пенальти.
Читайте также
Новости регионов
Движение автомобилей на 4 переездах в Смоленской области будет закрыто в некоторые дни июля на период ремонтных работ
Движение автомобилей через 4 железнодорожных переезда, расположенных на перегонах Сафоново – Азотная, Милохово – Ярцево – Кардымово в Смоленской области, будет закрыто в связи с проведением ремонтных работ в некоторые дни июля. Так, 20 июля с 11:00 до 20:00 будет закрыт для проезда автомобилей переезд в районе поселка Струково в Дорогобужском районе. Объезд возможен по
Прерванный полет. В Ярцеве простились с героически погибшими летчиками
Похоронили летчиков со всеми почестями на Поле Памяти рядом с могилами других защитников смоленской земли, Советского Союза и мира. С чего все начиналось. 2015 год. Из письма жительницы Владимирской области Нины Николаевны: «В музее города Ярцево есть банк данных на тех, чьи останки нашли поисковики, останки нашего дяди Миши на сегодня еще не найдены». Останки
Сельская надбавка
В Смоленской области сотрудникам «Скорой помощи», работающим на селе, вернут региональную надбавку. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин. На прошлой неделе глава региона ознакомился с ходом ремонта Пригорской врачебной амбулатории Смоленского района и обсудил с медперсоналом проблемный вопрос, связанный с заработной платой сотрудникам «Скорой помощи», работающим в сельской местности. В 2022 году все местные
Врач узкого профиля
В ходе рабочей поездки в Кардымовский район врио губернатора Василий Анохин посетил местную ЦРБ и ознакомился с созданными здесь для пациентов и врачей условиями. По итогам визита в медучреждение был принят ряд решений, которыми глава региона поделился со смолянами. «В этом году просчитаем смету на ремонт кровли терапевтического, педиатрического и других отделений, в следующем —
Дорога к «Чистой воде». Какие решения приняты по итогам посещения Смоленского района?
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочим визитом в Смоленском районе. Глава региона провёл встречу с местными жителями, посетил многие социальные объекты и стройплощадки. В частности, он проинспектировал ход строительства автодороги — важного проекта для жителей Промышленного района областного центра и Смоленского района. Транспортная доступность «Двухкилометровый участок соединит улицу Рыленкова в Смоленске