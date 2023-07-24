Брянский Спартак» пять раз победил на Кубке футбольных мам

Женская команда брянского «Спартака» пять раз победила на Кубке футбольных мам. Об этом рассказали в городской администрации.

Женская команда брянского «Спартака» приняла участие во втором этапе Кубка футбольных мам. Турнир прошел а стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске. В соревнованиях участвовали 10 команд из Московского региона, Брянска, Ельца и Рязани.

Футбольные мамы брянского «Спартака» победили во всех пяти играх в своей группе. Финальный матч с хозяйками турнира из Красногорска в основное время закончился со счетом 1:1. Брянские футболистки победу одержали в серии пенальти.