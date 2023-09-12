Брянский спортсмен стал чемпионом мира по гиревому спорту

Брянский спортсмен золотую медаль на Чемпионате мира по гиревому спорту. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В узбекском городе Хива прошел Чемпионат и Первенство мира по гиревому спорту. Там собрались более 600 участников из 21 страны. Сборная России выступала с официальным гимном и флагом.

В команде выступил и брянский спортсмен, мастер спорта России по гиревому спорту Андрей Мухитов. В командной эстафете он показал гроссмейстерские 39 подъемов в толчке по длинному циклу двух гирь по 32 кг. Он стал золотым медалистом.

На высшую ступень мирового пьедестала среди взрослых брянский гиревик поднялся впервые. До этого он побеждал в международных соревнования в составе юниорской сборной страны.