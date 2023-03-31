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Брянской спортшколе присвоили имя Героя России

2023, 31 марта 18:30 Спорт
Брянской спортшколе присвоили имя Героя России
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Брянской спортшколе «Вымпел» присвоено имя Героя Российской Федерации Олега Ермакова. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко областного центра открылись Всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди юношей 2006–2007 годов рождения памяти Героя России Олега Ермакова. Турнир посвящен подвигу бойцов 6-ой роты Псковской воздушно-десантной дивизии. На соревнования собрались более 300 участников из Брянска и Брянской области, Калуги, Смоленска, Москвы, Орла, Тулы, Южно-Сахалинска, Донецкой Народной Республики.

В числе почетных гостей — мама Героя России Олега Ермакова Лидия Филипповна Ермакова и его брат Александр Ермаков. Брянская городская администрация присвоила детско-юношеской спортивной школе «Вымпел» имя Героя Российской Федерации Олега Ермакова.

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