Брянской спортшколе присвоили имя Героя России

Брянской спортшколе «Вымпел» присвоено имя Героя Российской Федерации Олега Ермакова. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко областного центра открылись Всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди юношей 2006–2007 годов рождения памяти Героя России Олега Ермакова. Турнир посвящен подвигу бойцов 6-ой роты Псковской воздушно-десантной дивизии. На соревнования собрались более 300 участников из Брянска и Брянской области, Калуги, Смоленска, Москвы, Орла, Тулы, Южно-Сахалинска, Донецкой Народной Республики.

В числе почетных гостей — мама Героя России Олега Ермакова Лидия Филипповна Ермакова и его брат Александр Ермаков. Брянская городская администрация присвоила детско-юношеской спортивной школе «Вымпел» имя Героя Российской Федерации Олега Ермакова.