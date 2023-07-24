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Четыре медали завоевали брянские легкоатлеты в Казани

2023, 24 июля 13:14 Спорт
Четыре медали завоевали брянские легкоатлеты в Казани
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Четыре медали завоевали брянские легкоатлеты на Первенстве России в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменту физкультуры и спорта. 

В Казани на стадионе «Центральный» прошло Первенство России по лёгкой атлетике. среди юниоров и юниорок до 20 лет. Там выступили и спортсмены Брянской области.

Так, воспитанник спортшколы имени Самотесова Александр Бабенко в толкании ядра занял первое место с результатом в 18.92 метра. Диск он метнул на 53.42 метра и стал бронзовым призером в этой дисциплине.

Юлия Кулагина завоевала «золото» в метании молота. Она выиграла с результатом в 58.89 метра. 

А Степан Веткин занял третье место в прыжках в высоту, преодолев планку в 2.12 метра.

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