Четыре медали завоевали юные брянские тяжелоатлеты на Всероссийском турнире

Три золотых и одну серебряную медали завоевали юные брянские тяжелоатлеты на Всероссийском турнире «Путь к Олимпу». Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

На стадионе «Салют Гераклион» в Москве прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». В соревнованиях участвовали 350 спортсменов из 26 регионов России.

Команда Брянской области вернулась с медалями. В возрастной категории 10-12 лет в весе 49 килограмм первое место занял Владимир Цыганков. В этой же категории серебряную награду завоевала Александра Лысенкова Александра.

Среди спортсменов 13-17 лет в весовой категории 102 кг победил Артем Трошин. В в категории 81 кг первое место осталось Александре Паращук.