Директор брянского спортдепартамента поучаствовал во всероссийском семинаре

Директор брянского департамента спорта поучаствовал во всероссийском семинаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Москве в «Чкалов Арене» прошёл всероссийский семинар-совещание, организованный Министерством спорта России. Участвовали в мероприятии руководители отраслевых министерств и ведомств из регионов. В их числе и директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко озвучил стратегические приоритеты развития спорта. Также речь шла о выделении федеральных субсидий, развитии спортивной инфраструктуры и массового детского спорта. Он поставил задачу по развитию сети региональных центров спортивной подготовки и обеспечению реабилитации ветеранов СВО методами адаптивной физической культуры.