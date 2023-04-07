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Две брянские спортсмены стали мастерами спорта

2023, 07 апреля 18:44 Спорт
Две брянские спортсмены стали мастерами спорта
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Две брянские спортсмены получили звание мастеров спорта. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

Всероссийская федерация легкой атлетики присвоила очередные звания спортсменам. Так, воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва по лёгкой атлетике им. В.Д. Самотёсова Вера Филатова стала мастером спорта России международного класса. 

А спортсменка брянской спортшколы «Русь» Полина Шауло получила звание «Мастер спорта России».

Две брянские спортсмены стали мастерами спорта

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