Две золотые и две серебряные медали завоевали брянские бойцы
Две золотые и две серебряные медали завоевали брянские спортсмены на Первенстве России по рукопашному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Новосибирске прошло первенство России по рукопашному бою среди юных спортсменов от 14 до 21 года. В соревнованиях участвовали около 927 спортсменов из 59 регионов.
В сборную Брянской области вошли воспитанники спорт школ «Десна» из Жуковки и «Торпедо» из Брянска.
Среди юношей 16-17 лет «серебро» завоевал Кирилл Иванцов. Его коллега по спортшколе Мария Зубенко также стала серебряной медалисткой в той же возрастной категории среди девушек.
А золотые награды достались воспитанникам «Торпедо» Александру Горохову и Владиславу Федосейскому.
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