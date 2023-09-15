Международный Мемориал.Королева по боксу стартовал в Брянске собрал спортсменов из России и Белоруссии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко Брянска открылся XXVIII Международный Мемориал Н.Ф.Королева по боксу. Там собрались спортсмены из Донецкой Народной Республики, белорусского города Гомель, Орловской, Смоленской, Архангельской, Курской и Брянской областей.

«Состязания по боксу – всегда яркое событие. Ведь это праздник молодости, силы, ловкости и мужества! Именно единоборства и боевые искусства помогают мальчишкам стать настоящими мужчинами, неустрашимыми и уверенными в себе, способными защитить не только себя, но, если придется, то и свою семью, и свою Родину», — подчеркнул заместитель председателя областной Думы Владимир Пронин.

Итоги турнира подведут в день 80-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.