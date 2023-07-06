Семья из Брянска представит регион на Всероссийском фестивале ГТО

Семья Цыкуновых из Брянска представил регион на Всероссийском фестивале ГТО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Дятьково прошёл региональный этап фестиваля Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Он прошел на нескольких спортивных объектах города.

19 команд, представляющие различные муниципалитеты региона, демонстрировали достижения в гиревом спорте, отжиманиях, беге, плавании и других дисциплинах.

Третье место заняла семья Щелоковых из Брянского района. «Серебро» фестиваля досталось семье Чепелуевых из Дятьковского района.

Победителем состязаний стала семья Цыкуновых из Брянска. Они представят регион на Всероссийском этапе фестиваля ГТО