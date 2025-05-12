Шахматисты Брянщины и ЛНР провели онлайн-турнир

72 шахматиста из Брянщины и ЛНР провели онлайн-турнир. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Накануне состоялся открытый дружеский шахматный турнир между Брянской областью и Луганской Народной Республикой. Участвовали в нём 72 спортсмена в возрасте до 17 лет.

Соревнования на онлайн-платформе организовала Федерация шахмат Брянской области. Состязание провели по швейцарской системе в 11 туров в дисциплине «блиц».

Первым среди юношей стал Егор Кузнецов из Брянской области, набрав 9 очков. Среди девушек весь пьедестал почёта заняли ученицы брянской спортивной школы по шахматам и шашкам: Полина Добровольская, Надежда Волкова и Снежана Кузянова.