Спортом занимаются более 27 тысяч брянцев

В Брянской области спортом занимаются более 27 тысяч человек . Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской областной думе прошло заседание постоянного комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту. С докладом выступил руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Максим Рудин.

В минувшем году в Брянской области работали 59 государственных и муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки. Там занимаются более 27 тысяч человек. Тренируют их 834 наставника.

Для региона 21 вид спорта являются приоритетными. Среди них — баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей, фигурное катание на коньках, бокс, а также 15 базовых: велосипедный спорт, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, самбо, спортивная борьба, тяжелая атлетика, футбол, рукопашный бой, спортивная акробатика, шахматы и спорт людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Для депутатов, органов исполнительной власти важнейшей задачей остается эффективная реализация мероприятий по строительству объектов спорта. Таким образом, регион поступательно движется к большой цели, поставленной Президентом нашей страны — увеличить долю россиян, занимающихся спортом к 2024 году до 55%», – отметил председатель комитета Александр Постоялко.