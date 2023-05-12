В брянском лицее проходят «Президентские состязания»

На стадионе лицея №1 в Брянске проходят «Президентские состязания». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске на стадионе лицея №1 имени А.С. Пушкина проходит региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

«Президентские состязания» с каждым годом объединяют все больше школьников из разных районов области, приобщают их к здоровому образу жизни, формируют активную общественную позицию, — отметил директор департамента ФК и спорта Брянской области Максим Рудин на открытии.

В соревнованиях участвуют 24 команды пятиклассников школ региона. Они состязаются в легкоатлетической эстафете, мини-футболе, а также выполняют нормативы комплекса ГТО.

Победители поедут на Всероссийский этап «Президентских состязаний».