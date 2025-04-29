Юный брянский теннисист стал призёром международного турнира

Юный брянский теннисист стал серебряным призёром международного турнира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Адане в Турции прошёл международный турнир «Теннис Евро». Участвовали в нём 64 спортсмена в возрасте до 14 лет из 19 стран.

В сборную Россию вошёл брянский теннисист Георгий Абушенко. Он вышел в финал и занял второе место.