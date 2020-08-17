В Брянске за выходные проверили 73 предприятия торговли
В субботу и воскресенье в Брянске прошли межведомственные рейды по предприятиям торговли. Как сообщает пресс-служба мэрии, масочный режим проверили на 73 торговых предприятиях. В рейдах участвовали представители регионального управления потребительского рынка, городского отдела по организации торговли, управления муниипального контроля мэрии, районных администраций и полицейские.
За два дня проверяющие выявили восемь нарушений масочного режима и один факт торговли не неположенном месте. Почти по всем нарушениям составили протоколы.
Проверять соблюдения масочного режима в торговых и сервисных предприятиях мэрия обещает каждую неделю.
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