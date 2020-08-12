Брянец предстанет перед судом за кражу товара у наркодилера

Бежицкая районная прокуратура передала в суд дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта. Как сообщает областная прокуратура, зам районного прокурора утвердил обвинительное заключение.

По версии следствия, обвиняемый в мае украл 4,227 грамма наркотика у соседа по квартире, которую снимал вместе с приятелями. Тот торговал наркотиками, а обвиняемый втихаря разжился у него товаром и хранил для личного потребления, пока запрещенное вещество не нашли полицейские.

Теперь его участь будет решать районный суд.