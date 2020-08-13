Рассказы брянского полицейского вошли в литературный сборник

В областной библиотеке имени Тютчева состоялась презентация сборника прозы брянских писателей «Родные голоса». В число 20 авторов, по информации пресс-службы областного УМВД, вошел сотрудник брянской полиции Алексей Шупиков. Три его рассказа, которые включили в сборник по итогам отбора, ранее были опубликованы в ведомственной прессе — газетах регионального УМВД «По горячим сдедам» и МВД РФ «Щит и меч».

Сержант Щупиков служит в комендантском взводе региогального УМВД. Служил срочную в спецназе ГРУ на должности снайпера-разведчика. Его отец служил в штабе Севского РОВД, а прадед после фронта работа участковым.

Проза Щупикова основана на реальных фактах.

В сборник произведений брянских писателей вошли рассказы «Партизан», «Учитель» и «Свобода, равенство и братство».

– Произведения, вошедшие в сборник, – это настоящая современная проза, основанная на традициях. И очень радостно, что появляются новые молодые авторы, — говорит член Союза писателей России Людмила Ашеко. — Если Алексей Шупиков продолжит работу, будет писать и дальше, не только у полиции, на Брянщине появится еще один серьезный автор, который со временем сможет войти в Союз писателей России, как и Сергей Непша – начальник культурного центра УМВД России по Брянской области.