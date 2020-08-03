Роспотребнадзор утвердил требования к организации экзаменов

Роспотребнадзор утвердил требования к организации школьных экзаменов на предстоящий учебный год. Об этом в понедельник сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

При проведении экзаменов в школах Брянщины их руководство будет должно обеспечить такие условия:

* генеральная уборка помещений до и после экзамена;

* бесконтактное измерение температуры на входе;

* установка дозаторов с антисептиками при входе;

* график прихода учеников, который будет исключать возможность их скопления;

* исключение скопления детей в рекреациях;

* соблюдение социальной дистанции 1,5 м;

* рассадка зигзагом, по одному ученику за партой;

* дезинфекция воздуха;

* использование масок и перчаток экзаменаторами;

* организация питьевого режима — обеспечение одноразовой посуды и дезинфекции дозаторов.

Ранее мы сообщали, что оперштаб по коронавирусу опубликовал рекомендации Роспотребнадзора к организации учебного процесса в школах.