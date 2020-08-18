Администрация Выгоничей забыла взыскать неустойку с нарушителя муниципального контракта

Прокуратура Выгоничского района уличила администрацию райцентра в нарушении законодательства о закупках товаров, работ и услуг. Об этом сообщила областная прокуратура.

Прокурорская проверка показала, что поселковая администрация Выгоничей заключила контракт на благоустройство дворов в райцентре.

А когда подрядчик не уложился в прописаныне в муниципальном контракте сроки, не стребовали с него положенную по закону в таких случаях неустойку.

Прокуратура вынесла поселковым властям представление устранить нарушения. Документ находится у них на рассмотрении.