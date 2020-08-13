Брянчанка пожаловалась в соцсети на гуляющих во дворе детей

Участница сообщества «Подслушано Брянск« во ВКонтакте выложила в соцсеть фото детей, гуляющих во дворе у нее под окном, и пожаловалась на них.

«Вам понравились бы такие сборища? Даже средь бела дня. Слов никаких не понимают. Постоянные крики и стук самокатов. А если кто отдыхает после работы или перед ночной сменой,или у кого то маленькие дети», — написала она.

Однако практически никто из множества комментаторов ее недовольства не разделил. Женщине посоветовали закрывать окна, если мешает уличный шум, не приучать детей спать в тишине, что потом гарантирует их от проблем со сном, переселиться в частный сектор или вырыть бункер.

«А что тут не так? Просто подростки гуляют. Даже тут недовольные нашлись. Позорище», — возражает автору публикации одна из участниц дискуссии.

«Это не самое худшее занятие для детей, ваши вырастут и так же будут…но это будет уже другая история», — добавляет еще одни комментатор.

«Курят — не нравится (ну я согласна),пьют — не нравится,за спорт взялись — тоже не нравится,гуляют своей компанией, а не с наркоманами — тоже не нравится, им лето проводить дома!?», — вступилась за подростков одна из участниц сообщества.

«Это улица, и дети имеют право гулять. Они не ночью пьяные сидят, а днем и трезвые. Приятно смотреть что они общаются не через соц сети, а смотря друг другу в глаза», — выразила свое мнение одна из прокомментировавших пост участниц группы.