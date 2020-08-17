Девочка Ира из Флотского переулка встретилась с потенциальным усыновителем

Региональный оператор разрешил встречу потенциального усыновителя с девочкой Ирой, которая ранее была изъята из приемной семьи, живущей во Флотском переулке, и доставлена в больницу в состоянии крайнего истощения и с обмороженными ногами. Встреча состоялась, она проходила с соблюдением социальной дистанции, масочного режима и других требований Роспотребнадзора. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Брянщины Инна Мухина.
Побывала в детском доме, где сейчас находится Ира, передала подарки и впервые встретилась с ребенком и сама детский омбудсмен. Директор детдома и врач-невропатолог рассказали Инне Мухиной о состоянии девочки. За месяц пребывания в учреждении Ира прибавила 1.5 кг в весе, окрепла, стала увереннее ходить. С ней продолжают работать медики и педагоги и отмечают позитивную динамику: укрепление эмоционально-волевой сферы, расширение коммуникативных связей.
«Конечно, с особым трепетом проходят подобные встречи: знакомство, взгляды, улыбки, переживания, волнение… Сейчас важен выбор семьи, здесь нельзя ошибиться, поэтому так много значит личное знакомство с кандидатами, изучение представленных документов, общее впечатление», — делится детский омбудсмен впечатлениями от визита.
Одновременно региональное СУ СКР завершает расследование и готовит к передаче на утверждения обвинительного заключения прокурору и в суд уголовное дело в отношении приемных родителей и чиновницы органа опеки и попечительство, допустившей жестокое обращение с ребенком в приемной семье.
Ранее мы сообщали, что Ира проходила реабилитацию в доме ребенка, куда ее перевели из больницы.
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